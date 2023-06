Die Proportionen am Set für den neuen Barbie-Film fallen laut »Architectural Digest« schon um mehr als ein Fünftel kleiner aus als gewöhnliche Kulissen. Wie sonst sollen die Schauspieler Margot Robbie und Ryan Gosling so staksig rüberkommen wie die Plastikvorlage? Und trotz der geschrumpften Größenverhältnisse wurde am Set so viel rosarote und pinke Farbe benötigt, dass der Hersteller offenbar Lieferschwierigkeiten hatte.