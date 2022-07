Ansturm auf Ofenbauer Kamin- und Holzöfen werden in der Gaskrise zur Mangelware

Kamin- und Holzöfen geben eine wohlige Wärme ab, doch sie gelten wegen ihres hohen Ausstoßes von Feinstaub als äußerst umweltschädlich . Dennoch sind die Öfen im Zuge des Ukrainekriegs nun bundesweit stark nachgefragt und gelten bereits als Mangelware. Denn so wie die Energieversorger statt zu russischem Gas für die Stromproduktion in Kraftwerken nun wieder vermehrt zu Kohle greifen, so wählen auch viele Privathaushalte eine dreckige Alternative.