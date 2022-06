In Landeskabinetten, großen Firmen und vielen Medien ging es sogar abwärts. Von »bundesdeutschen Elitepositionen« – etwa in der Bundesregierung, Dax-Unternehmen oder Bundesgerichten – sind 3,5 Prozent mit Ostdeutschen besetzt.

Die Untersuchung »Der lange Weg nach oben« in Zusammenarbeit der Universität Leipzig und des MDR wurde anlässlich des Ostdeutschen Wirtschaftsforums veröffentlicht.

Darin gilt als Ostdeutscher, wer in der DDR oder nach der Vereinigung im Osten sozialisiert wurde, also bis zum Erwachsenenalter überwiegend dort gelebt hat. Gemessen wird die Vertretung in Topjobs am Bevölkerungsanteil: In den fünf ostdeutschen Ländern gelten 87 Prozent aller Bewohner als ostdeutsch; bundesweit sind es 17 Prozent.