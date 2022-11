Antisemitismusvorwürfe Lufthansa entschädigt jüdische Passagiere nach Flugausschluss

Zu dem Vorfall war es am 4. Mai auf einem Flug von New York über Frankfurt nach Budapest gekommen. Einer größeren Zahl von Passagieren wurde beim Umsteigen in Frankfurt am Main der Weiterflug verwehrt, nachdem einzelne auf dem vorangegangenen Flug die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske an Bord nicht befolgt hatten.