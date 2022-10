Zunächst stieß er zu Dirk Notheiß bei Rantum Capital

Nach dem Ende seiner Tätigkeit hatte Hufeld eine »Abkühlungsphase« zu absolvieren, in der der Ex-Behördenchef keine neuen Aufgaben übernehmen durfte. Diese ist im Frühjahr abgelaufen. Apollo und die Bafin wollten sich zu der Personalie nicht äußern.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, Hufeld sei vor ein paar Monaten als leitenden Berater bei der New Yorker Investmentfirma eingestellt worden. Zugleich wolle Apollo seine Investitionen in der europäischen Finanzwelt ausbauen, Hufeld könnte sich um Regulierungsfragen in Europa kümmern.