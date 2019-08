Trotz drohender Zölle Apples Abhängigkeit von China wächst wohl

Der Apple-Chef, so erzählte es der US-Präsident, riet ihm von neuen milliardenschweren Zöllen ab. Und Donald Trump verschob schließlich tatsächlich für viele Produkte die Einführung neuer Abgaben. Wie wichtig diese Schonfrist für Unternehmer Tim Cook wohl ist, zeigt nun eine Analyse des US-Konzerns zu den Lieferketten seines Konzerns, über die die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.

Apples Abhängigkeit von China ist demnach in den vergangenen Jahren stark gestiegen. 2015 hätten knapp 45 Prozent der Apple-Zulieferer in der Volksrepublik gesessen - die Firmen also, die Bauteile wie Glas, Alu-Gehäuse, Kabel und Elektronik-Bauteile bereitstellen. Der Anteil stieg bis 2019 auf 47,6 Prozent. Apple nahm keine Stellung zu der Analyse.

Auch die Zahl der Standorte von Auftragnehmern wie Foxconn oder Pegatron nahm zu, bei Foxconn etwa von 19 Standorten 2015 bis 29 in diesem Jahr. Zwar hat Apple in den vergangenen Jahren auch auf Werken in andere Ländern wie Indien oder Brasilien zurückgegriffen. Allerdings sind diese Fabriken kleiner.

Trump hatte nach dem Gespräch mit Cook gesagt, der Apple-Chef habe ihm mit einem Vergleich zu Samsung ein schlagendes Argument geliefert. "Es ist hart für Apple, die Zölle zu zahlen, wenn sie mit einem sehr guten Unternehmen konkurrieren, dass sie nicht zahlen muss", sagte der US-Präsident. Zugleich ließ er auch keinen Zweifel daran, welche Schritte er von Cook erwartet - schließlich lobte er ihn ausgiebig für die Schaffung neuer US-Jobs.

Kapazitätsproblem außerhalb Chinas

Ursprünglich hatte Trump einen weitreichenden Sonderzoll von zehn Prozent geplant, der ab September gelten sollte. Von diesem werden nun Mobiltelefone, Laptops, Monitore, Videospiele, bestimmtes Spielzeug, manche Schuhe sowie Kleidungsstücke vorerst ausgenommen. Auch Apples wichtigstes Produkt, das iPhone, erhält nun diese Schonfrist - und soll dem US-Handelsbeauftragten zufolge erst ab 15. Dezember entsprechend verzollt werden.

Trumps Zorn im Handelskonflikt richtet sich gegen das große Defizit seines Landes im Handel mit der Volksrepublik. Der US-Präsident wirft der Regierung in Peking vor, sich nicht an Zusagen zu halten. Immer wieder gerät dabei auch Apple ins Zentrum des Konflikts, das seine iPhones bislang fast ausschließlich in China fertigen lässt. Der Konzern erwägt daher nach Medienberichten, die Produktion der iPhone-Modelle für den US-Markt in Länder wie Vietnam zu verlegen.

Aber mitunter macht es allein die geforderte Produktionsmenge Experten zufolge schwierig, die Fertigung in andere Staaten zu verlegen. Außerhalb Chinas "gibt es wenige Orte auf der Welt mit einer Infrastruktur, um jeden Tag 600.000 Smartphones zu bauen", sagte Dave Evans, Chef des Lieferketten-Unternehmens Fictiv mit Sitz in San Francisco. Zudem erlaubt die Dichte der Zulieferer in China die Fertigung von Millionen von Geräten im Jahr bei nur geringen Lagerbeständen.