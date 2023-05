Bauteile für 5G-Funktechnik Apple investiert in Chipfertigung in den USA

Der amerikanische Techkonzern Apple hat mit dem Chiphersteller Broadcom einen milliardenschweren Vertrag über die Verwendung von in den USA hergestellten Halbleitern geschlossen.

Im Rahmen der mehrjährigen Vereinbarung werden die Unternehmen 5G-Funkkomponenten entwickeln, die an mehreren Standorten in den USA produziert werden sollen, wie Apple am Dienstag mitteilte. Broadcom wird mit der Herstellung sogenannter FBAR-Chips beauftragt, die Teil des Funkfrequenzsystems sind, die das iPhone und andere Apple-Geräte mit mobilen Datennetzen verbindet.