Apple plant, den chinesischen Auftragshersteller Luxshare mit der Herstellung von Premium-iPhone-Modellen zu beauftragen. Das berichtet die »Financial Times« unter Berufung auf Insider. Das Unternehmen habe ohnehin schon kleine Stückzahlen des iPhone 14 Pro Max in seinem Werk in Kunshan produziert, um die Produktionsausfälle im Foxconns-Werk in Zhengzhou im vergangenen Jahr auszugleichen, hieß es weiter.