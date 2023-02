Überhaupt, so Kampeter in dem Interview, fehle es an Innovation und Zukunftsgeist. »Deutschland war in der Vergangenheit stets produktiver und innovativer als viele Wettbewerber. So haben wir uns eine hohe Wertschöpfung gesichert«, sagte Kampeter. Deutschland sei nie ein Land mit besonders hohen Wochen- oder Jahresarbeitszeiten gewesen. Doch über die Jahre habe man auch die anderen Wettbewerbsvorteile verloren. »Wir müssen das Geschäftsmodell Deutschland neu aufstellen.«