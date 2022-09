Ende 2023 ausreichend LNG-Terminals verfügbar

Er zeigte sich zudem zuversichtlich, dass Deutschland Ende 2023 über genug LNG-Terminals für den nötigen Import an Gas verfügen wird. »Ende des nächsten Jahres … sind wir in der Lage, all das Gas, das wir brauchen, zu importieren«, sagte er.

Der Kanzler verwies auf den Bau von Flüssiggasterminals etwa in Stade, Wilhelmshaven, Brunsbüttel und Lubmin, aber auch auf Pipelinelieferungen etwa aus Norwegen und den Niederlanden. Die Regierung werde dafür sorgen, dass der Gaspreis wieder sinken werde, betonte Scholz. Zugleich sagte er, dass der Import an LNG-Gas nichts an der nötigen und schnellen Energiewende ändern werde. »Wasserstoff ist das Gas der Zukunft, wir werden einen großen Boom auslösen.« Für den Ausbau der erneuerbaren Energien werde die Ampelregierung noch 2022 alle nötigen Gesetze etwa zu Planungsbeschleunigung beschließen.