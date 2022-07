Altersversorgung unterscheidet sich je nach Branche stark

Mehr als dreimal so hohe Arbeitskosten gab es bei der »Kokerei und Mineralölverarbeitung« (66,68 Euro) sowie bei Rundfunkanstalten (74,51 Euro). Auffällig ist dem Amt zufolge hier der hohe Anteil der Arbeitskosten, der in die betriebliche Altersversorgung fließt: So zahlten Arbeitgeber in der »Kokerei und Mineralölverarbeitung« durchschnittlich 13,9 Prozent des Arbeitnehmerentgelts in die betriebliche Altersversorgung ihrer Beschäftigten, bei Rundfunkanstalten sogar 20,1 Prozent. Zum Vergleich: Im Einzelhandel gingen gerade einmal 0,4 Prozent des Arbeitnehmerentgelts in eine betriebliche Altersversorgung.