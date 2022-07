In dem Werk in Ostbrandenburg werden Flachstahlprodukte für Kunden der Haushalts-, Automobil- und Bauindustrie vor allem in Ost- und Mitteleuropa hergestellt. Im vergangenen Jahr wurden am Standort 1,6 Millionen Tonnen Flachstahl produziert.

Auch während der Wirtschaftskrise im Jahr 2008 schickte ArcelorMittal Mitarbeitende an dem Standort in Kurzarbeit, auch damals war ein Nachfrage-Einbruch der Grund.