Deckel für Nebentätigkeiten

Derlei üppige Einnahmen will der BR nun mit einer neuen Regel eindämmen. Die Nebentätigkeiten der fünf Direktorinnen und Direktoren sollen auf 5000 Euro gedeckelt werden, wie neben der »Welt am Sonntag« auch die »Süddeutsche Zeitung « berichtet. Was darüber hinausgeht, werde »ab dem nächsten Geschäftsjahr an den BR abgeführt«. Die Direktoren erwirtschaften dann Geld für den Sender und nicht für sich selber, wenn sie höher bezahlt werden. Intendantin Wildermuth verzichtet laut BR-Geschäftsbericht ohnehin auf Vergütungen aus solchen Nebentätigkeiten.