Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch übt nach dem weiteren Fund fundamentale Kritik. »Der erneute Salmonellen-Fund wirft die Frage auf, ob Ferrero ein grundsätzliches Hygieneproblem in seiner Produktion hat«, teilte Laura Knauf Foodwatch mit. Sie forderte: »Wir brauchen mehr Transparenz in der Lebensmittelüberwachung.« Verbraucherinnen und Verbraucher hätten das Recht zu erfahren, wo was und mit welchem Ergebnis kontrolliert wurde. Es müsse aufgeklärt werden, ob verunreinigte Produkte in den Supermarktregalen gelandet sind.