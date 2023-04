RWE-Chef Markus Krebber hatte sich in den vergangenen Monaten immer wieder skeptisch zu einem Festhalten an der Atomenergie geäußert. Dem SPIEGEL sagte er, dass er die Diskussion über längere Atomlaufzeiten für falsch halte. »Das politische Kapital und die Energie, die wir auf relativ wenig Erzeugungskapazität verschwenden, sollten wir lieber in den Ausbau der Erneuerbaren oder den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft stecken«, so der Manager. »Daran hängt die Zukunft dieses Landes, nicht an der Frage, ob vier Gigawatt Kernenergie ein oder zwei oder drei Jahre länger laufen.«