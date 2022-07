Die Grünen in der Bundesregierung tun sich schwer damit, die Laufzeiten für die in Deutschland noch am Netz befindlichen Atomkraftwerke zu verlängern. Dabei steckt in der Kernenergie dem TÜV zufolge sogar noch weiteres Potenzial, die derzeit angespannte Lage bei der Energieversorgung in Deutschland zu entlasten.