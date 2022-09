Die Lage könnte sich noch verschärfen, sollten der Winter besonders kalt oder die Energieknappheit noch stärker werden. Zum Vergleich: 2021 gab es wegen der Erholung von der Coronapandemie weltweit noch ein starkes Plus von 5,8 Prozent. Auch die Inflation dürfte weiter »sehr hoch« bleiben, sagen die Experten voraus.

Inflation auf Niveau der Achtzigerjahre

»Der Krieg hat die Energiepreise, insbesondere in Europa, weiter in die Höhe getrieben«, heißt es im OECD-Bericht. Dadurch habe sich der Inflationsdruck in einer Zeit erhöht, in der die Lebenshaltungskosten ohnehin schon stark gestiegen seien. In vielen Volkswirtschaften geben die Unternehmen demnach ihre höheren Energie-, Transport- und Personalkosten einfach an die Kunden weiter. »Die Inflation erreicht mittlerweile Niveaus, wie wir sie seit den Achtzigerjahren nicht mehr erlebt haben«, schreiben die Ökonomen.