Gut zweieinhalb Jahre hat der erste Strafprozess im Dieselskandal gedauert, nun hat die Verteidigung ihre Schlussplädoyers gehalten – und das Vorgehen der Anklage dabei scharf kritisiert.

Dass die Anwälte des ehemaligen Audi-Chefs Rupert Stadler und der beiden Mitangeklagten in ihren Plädoyers Bewährungsstrafen fordern würden, war erwartet worden, nachdem das Landgericht München allen drei geständigen Angeklagten bereits Bewährungsstrafen in Aussicht gestellt hatte. Das Urteil soll am kommenden Dienstag verkündet werden.