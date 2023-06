Die Kontrollgremien von VW-Konzern und Audi haben in ihrer Sitzung an diesem Donnerstag nach SPIEGEL-Informationen die Ablösung von Audi-Chef Markus Duesmann beschlossen. Duesmann soll zum 1. September seinen Platz an der Audi-Spitze räumen – für seinen Nachfolger Gernot Döllner. Mittlerweile hat Audi den Wechsel bestätigt.