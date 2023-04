Laut Anklage sollen die Ingenieure Motoren derart manipuliert haben, dass sie gesetzliche Abgaswerte zwar auf dem Prüfstand, aber nicht auf der Straße einhielten. Audi-Chef Stadler soll es nach Bekanntwerden des Skandals zudem versäumt haben, den Verkauf der manipulierten Autos zu stoppen.

Stadler müsste laut Gericht spätestens im Juli 2016 erkannt haben, dass in den in Europa verkauften Autos Betrugssoftware verwendet worden sein könnte. Er habe aber nicht nachgehakt und den Verkauf bis 2018 weiterlaufen lassen. Daher kommt für Stadler eine Strafbarkeit wegen Betruges durch Unterlassen in Betracht.