Chipkrise Audi schickt mehr als zehntausend Mitarbeiter in Kurzarbeit

Die Engpässe bei Halbleitern sorgen beim Autohersteller Audi erneut für Kurzarbeit. In Ingolstadt stehen einzelne Produktionslinien bereits still, kommende Woche werden auch Bänder in Neckarsulm gestoppt.