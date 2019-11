Die VW-Tochter Audi will 9500 Stellen in Deutschland abbauen. Darauf hätten sich Management und Betriebsrat geeinigt, um eine Sanierung der VW-Tochter zu ermöglichen, teilte das Unternehmen mit. Im Gegenzug will der Konzern 2000 neue Jobs in Zukunftsbereichen schaffen - in Bereichen wie Elektromobilität und Digitalisierung.

Firmenchef Bram Schot beginnt nun mit der Sanierung. Vollziehen werden sie jedoch andere. Bereits seit Tagen steht fest, dass der Spitzenmanager seinen Posten räumt. Ersetzen soll ihn von April 2020 an der frühere BMW-Vorstand Markus Duesman. Auch die Vorstände für Finanzen, Einkauf und Personal werden ersetzt. Duesmann soll Audi wieder profitabler machen, enger mit Porsche und VW zusammenarbeiten und bis 2025 auch 30 E-Modelle auf den Markt bringen.

Kündigungsschutz ist ein Kernpunkt

Der Kündigungsschutz war einer der Kernpunkte in den Verhandlungen. Der Betriebsrat hatte Vereinbarungen über einen anderweitigen Einsatz von nicht mehr benötigten Arbeitskräften verlangt. Der Stellenabbau soll nun sozialverträglich verlaufen. Betriebsbedingte Kündigungen seien bis zum 31. Dezember 2029 ausgeschlossen, teilte Audi mit. Die nach dem Stellenabbau verbleibenden rund 50.000 Beschäftigten in den Stammwerken Ingolstadt und Neckarsulm erhalten der Vereinbarung zufolge eine entsprechend verlängerte Beschäftigungsgarantie. Bisher galt diese bis 2025.

Der geplante Stellenabbau geschehe "entlang der demografischen Kurve", teilte Audi mit, "insbesondere durch Fluktuation und ein neues attraktives Vorruhestandsprogramm". Im Management sei "ein prozentual gleichwertiger Abbau" vorgesehen. Bislang war von 4000 bis 5000 Stellen die Rede, die Audi abbauen will. Zurzeit informiert das Unternehmen die Mitarbeiter in den deutschen Werken über die neuen Pläne.

Zwischen Betriebsrat und Unternehmensführung ist eine Grundsatzvereinbarung geschlossen worden. Die Entscheidungen sollen die Produktionskapazität an den beiden deutschen Standorten optimieren. Die dadurch erwirtschafteten rund sechs Milliarden Euro sollen den strategischen Rendite-Zielkorridor von neun bis elf Prozent absichern.

In Neckarsulm werden aktuell vor allem die Audi-Modelle A4 bis A8 und R8 gebaut. Wegen der Krise um Verbrennungsmotoren leidet das Werk aber seit langem unter einer Unterauslastung. Dieses Jahr werde das dritte in Folge mit weniger als 200.000 Autos gebauten Autos sein, hatte der Neckarsulmer Betriebsratschef Rolf Klotz kürzlich gesagt. Die Kapazität beträgt jährlich 300.000. Verringern sich die Stückzahlen, steigen in der Regel die Produktionskosten.

Audi kämpft mit schleppenden Geschäften, der teuren Umstellung auf Elektrofahrzeuge und den Folgen des Dieselskandals. Auf Geheiß des Mutterkonzerns Volkswagen soll Audi nun mit einem harten Sparkurs die Grundlage dafür legen, dass die Marke mit den vier Ringen im Rennen mit den beiden anderen Oberklasseherstellern Mercedes und BMW wieder Anschluss finden kann.

Anmerkung: In einer früheren Fassung stand versehentlich eine falsche Jahreszahl in der Überschrift. Statt bis 2050 ist der Abbau der Stellen bis 2025 geplant. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.