Der Insolvenzverwalter der einst als »Promi-Start-up« bezeichneten Firma Augustus Intelligence hat offenbar Klage wegen möglichem Betrug eingereicht. Darüber berichtete der Rechercheverbund von »Süddeutscher Zeitung« , NDR und WDR. Demnach deuten Indizien darauf hin, dass das Unternehmen von Anfang an gar nicht so sehr am Geschäft, sondern viel mehr am Betrug seiner Geldgeber interessiert war – entsprechende Hinweise lägen dem Liquidator vor, heißt es.