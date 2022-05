Eine schnelle Umsetzung der Energiewende ist mit Beginn des Ukrainekriegs noch dringlicher geworden. Ein wichtiger Baustein bei der Stromversorgung ist Windkraft. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will, dass in den Bundesländern mindestens zwei Prozent der Landesfläche für den Bau von klimafreundlichen Windrädern ausgewiesen werden.

Die 10H-Regel definiert den Mindestabstand einer Windkraftanlage zur nächsten Wohnbebauung. Dieser muss der zehnfachen Höhe des Rades entsprechen. Bei einem 200 Meter hohen Windrad sind dies also 2000 Meter. Seit Einführung der umstrittenen Regelung ist der Ausbau der Windkraft in Bayern praktisch zum Erliegen gekommen.

Zuletzt kam aber auch hier neue Bewegung in die Debatte: Nachdem die CSU die umstrittene 10H-Regel lange Jahre gegen alle Kritik verteidigt hatte, ist sie nun offen für Aufweichungen. So soll etwa an Autobahnen oder in Gewerbegebieten der Bau deutlich erleichtert werden.