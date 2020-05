Arbeitsbedingungen in Fleischfabriken Ausbeutung als Geschäftsmodell

Ein Kommentar von Nils Klawitter

Die Regierung will Werkverträge in der Fleischindustrie verbieten - gut so. Die Gegenargumente der Fleischdiscounter sind lächerlich. Sie wollen nur ihr Ausbeuterparadies in Deutschland erhalten.