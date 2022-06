In der Volksrepublik machen die strikten Coronamaßnahmen vielen Unternehmen in Deutschland zu schaffen . Laut einer Umfrage des Ifo-Instituts spüren das besonders diejenigen, die ohnehin unter Materialmangel leiden. »Branchen wie die Automobilindustrie, Chemie, Maschinenbau oder elektrische Ausrüstungen, die eng mit der chinesischen Wirtschaft verflochten sind, sind am stärksten betroffen«, sagt Lisandra Flach, Leiterin des Ifo-Zentrums für Außenwirtschaft.

Insgesamt hat sich die Stimmung unter den deutschen Exporteuren laut einer Umfrage des Ifo-Instituts im Mai bereits den zweiten Monat in Folge aufgehellt. »Die deutsche Industrie bleibt aber vorsichtig«, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. »Logistikprobleme stellen weiterhin eine große Belastung dar.«