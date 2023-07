Bis 2030 strebe man mindestens 30.000 Ladepunkte an, teilte eine Mercedes-Sprecherin auf Nachfrage mit. Die ersten Ladestationen sollten im Sommer 2024 in den USA und später auch in Kanada öffnen.

Das Joint Venture solle noch in diesem Jahr gegründet werden, hieß es laut Mitteilung. Konkrete Angaben zur Organisationsstruktur und zur Höhe der Investitionen machte die Mercedes-Sprecherin nicht. Nur so viel: Die Parteien beabsichtigten, gleichberechtigt zusammenzuarbeiten. Weitere Details werde man Ende des Jahres bekannt geben.