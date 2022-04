Unterbrechungen in den Lieferketten und die Folgen des Ukrainekrieges haben den Autoherstellern im März schlechte Absatzzahlen beschert. Die Pkw-Neuzulassungen in der EU sanken im Vergleich zum Vorjahresmonat um ein Fünftel auf 844.187 Fahrzeuge, wie der Branchenverband Acea mitteilte.

Dem deutschen Branchenverband VDA zufolge hatten zudem auch andere große Märkte im vergangenen Monat Probleme. In den USA , wo auch leichte Nutzfahrzeuge mitgezählt werden, sank der Absatz demnach um 22 Prozent auf 1,25 Millionen, in China um 1,2 Prozent auf 1,82 Millionen.

Die Probleme hätten sich durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine noch verschärft, hieß es von Acea und VDA. Innerhalb der großen europäischen Märkte stechen Spanien und Italien hervor – mit Rückgängen um je rund 30 Prozent im März. Auch in Frankreich (minus 19,5 Prozent) und Deutschland (minus 17,5 Prozent) liefen die Verkäufe deutlich schlechter.

Noch bestellen die Kunden

Zurückhaltung der Kunden ist laut Fuß derzeit noch kein entscheidender Faktor. »Die Inflation steigt, der Konjunkturaufschwung stockt, die Spritpreise liegen extrem hoch. Diese Faktoren könnten sich mittelfristig auf die Nachfrage auswirken, spielen aktuell aber für die Autobranche noch keine Rolle.«

Insgesamt sei in der EU auf das Gesamtjahr ein Rückgang von etwa zehn Prozent zum 2021 realistisch, sagte Fuß. »Es spricht viel dafür, dass der EU-Neuwagenmarkt im Jahr 2022 auf einen neuen historischen Tiefstand fallen wird.«

Auch der VDA blickt skeptisch in die Zukunft: »Angesichts einer Vielzahl verschiedener Einflussfaktoren dürfte es auch in den kommenden Monaten zu Auswirkungen auf die internationalen Automobilmärkte kommen«, heißt es vom Verband. »Neben Engpässen bei Vorprodukten und angespannten Logistik- und Lieferketten, sind dazu mögliche neue und zusätzliche Corona-Lockdowns in China sowie der weitere Verlauf des Krieges in der Ukraine zu zählen. Daher bleibt der Ausblick mit großen Unsicherheiten behaftet.«