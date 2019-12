Die Autoindustrie im Jahr 2020 Letzte Ausfahrt E-Auto

Wie wird das kommende Jahr für die Wirtschaft? Lesen Sie unseren Ausblick für sechs Branchen - die übrigen fünf finden Sie unter dem Text.

Für die Autobranche endet das Jahr 2019 mit einem Paukenschlag: Der Opel-Mutterkonzern PSA und Fiat Chrysler haben eine Großfusion beschlossen. Dadurch entsteht ein Konglomerat, zu dem Marken wie Peugeot, Citroën, Maserati, Jeep und Dodge zählen. Mit insgesamt 8,7 Millionen verkauften Fahrzeugen wird der neue Konzern zum viertgrößten Hersteller hinter Toyota, Volkswagen und dem Verbund Renault Nissan Mitsubishi.

Der Megadeal zeigt, wie stark die Branche derzeit im Umbruch ist. Autohersteller wie Fiat Chrysler sind allein kaum noch überlebensfähig, weil sie die notwendigen Milliardensummen für die Entwicklung alternativer Antriebe, autonome Autos und digitale Vernetzung nicht allein aufbringen. Das lohnt sich ohnehin nur, wenn man die neuen Technologien anschließend in vielen Millionen Fahrzeugen einbauen kann. Selbst der Volkswagen-Konzern, der jährlich zwischen zehn und elf Millionen Autos absetzt, braucht Partner, um Investitionen und Risiken teilen und dadurch die nötigen Renditen erwirtschaften zu können. Die Wolfsburger arbeiten seit diesem Jahr eng mit dem US-Konzern Ford auf den Feldern Elektromobilität und Roboterauto zusammen.

Der Druck auf die Autobranche wird im nächsten Jahr erheblich zunehmen. Dann nämlich gelten die verschärften CO2-Flottenziele der EU. Die Autos, die in Europa verkauft werden, dürfen dann im Schnitt nicht mehr als 95 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen. Davon sind vor allem Premiumhersteller wie Daimler und BMW noch weit entfernt. Sie haben künftig keine andere Wahl mehr, als im großen Stil Elektro- und Hybridautos zu verkaufen. Würden die Autokonzerne in Europa einfach weitermachen wie bisher, müssten sie Industrieschätzungen zufolge insgesamt etwa 30 Milliarden Euro Strafe zahlen.

E-Auto-Offensive trotz ungewisser Aussichten

Nächstes Jahr starten die Konzerne deshalb große E-Auto-Offensiven, obwohl niemand genau sagen kann, wie groß die Nachfrage für die Stromer tatsächlich ist. Hinter vorgehaltener Hand reden Automanager Klartext: Im Moment will in Deutschland noch kaum jemand ein Elektroauto kaufen - die extrem lückenhafte Ladeinfrastruktur dürfte einer der wichtigsten Gründe sein. An Hauptverkehrsachsen rund um Autobahnen haben die Konzerne gemeinsam zuletzt mehr als 170 Ladestationen aufgestellt. Doch das Angebot, vor allem in den Innenstädten, ist aus ihrer Sicht noch immer viel zu gering: Ohne massive Intervention der Politik werde sich die Elektromobilität in Deutschland nicht durchsetzen.

Tatsächlich schwankt die Nachfrage nach E-Autos je nach Höhe der staatlichen Förderung. Das zeigte zuletzt auch eine Untersuchung des Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach. Während die E-Auto-Verkäufe in Deutschland in diesem Jahr stark zulegten, gingen sie in den größten Märkten China und USA schon wieder zurück. In China zum Beispiel wurde die staatliche Förderung zuletzt stark reduziert. In Deutschland hingegen gelten laut Beschluss der Bundesregierung künftig höhere Kaufprämien von bis zu 6000 Euro. Das dürfte sich auf die Verkaufszahlen auswirken - zumindest kurzfristig.

Egal, ob die E-Mobilität ein langfristiger Erfolg wird oder nicht: In der Autoindustrie verursacht der technologische Wandel schon jetzt gewaltige Verwerfungen. Hinzu kommt, dass die Autokonjunktur 2019 erheblich schwächelte, selbst im Dauerwachstumsmarkt China, für 2020 ist kaum Besserung in Sicht.

Arbeitsplätze bedroht

Bislang trifft das vor allem Zulieferer, deren Technik für herkömmliche Autos mit Verbrennungsmotor immer weniger gefragt ist. Die Gusswerke Saarbrücken, Eisenmann und Weber Automotive haben in diesem Sommer bereits Insolvenz beantragt. Die großen Zulieferer Bosch und Continental wollen im großen Stil Arbeitsplätze abbauen, stehen aber besser da, weil sie neben alter Diesel- und Benziner-Antriebstechnik auch viele zunehmend gefragte Zukunftsthemen wie Sensorik und E-Antriebe beherrschen.

Auch die Chancen deutscher Autokonzerne wie BMW, Daimler und Volkswagen, das schwierige Jahr 2020 zu meistern, sind vergleichsweise gut. Sie sind finanziell und technologisch stark genug, eine Durststrecke zu überstehen. Allerdings müssen auch sie Personal abbauen, um sich für eine drohende Krise zu wappnen.

Hinzu kommt: Neue Werke und Arbeitsplätze entstehen häufig nicht mehr in Deutschland, sondern in großen Absatzmärkten wie den USA oder China, die von ausländischen Herstellern zunehmend lokale Produktion verlangen. Für den Standort Deutschland ist das keine gute Nachricht.

Laut einer Untersuchung des CAR-Center Automotive Research der Universität Duisburg-Essen fällt die Autoproduktion in Deutschland 2019 auf ein 22-Jahres-Tief. Der Automobilstandort verliere damit immer weiter an Bedeutung, konstatiert Institutsleiter Ferdinand Dudenhöffer. Stammten 1998 noch fast zwölf Prozent der weltweit produzierten Autos aus Deutschland, waren es 2019 weniger als sechs Prozent. Tendenz fallend.