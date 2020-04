Vor Coronakonferenz der Autoländer Autoindustrie will staatliche Kaufpreisprämie - und trotzdem Dividenden ausschütten

In der Automobilbranche werden die Rufe nach Kaufprämien lauter, die Bundesländer mit entsprechender Industrie beraten darüber. Auf Dividendenzahlungen an Aktionäre will die Branche aber nicht verzichten.