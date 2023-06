Ein Jahr nach dem Verkauf an einen chinesischen Investor ist der württembergische Autozulieferer Allgaier in die Insolvenz gerutscht. Das bestätigte die Sprecherin des zuständigen Amtsgerichts in Göppingen. Der Insolvenzantrag wurde demnach bereits am Montag gestellt. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde der Stuttgarter Rechtsanwalt Fritz Zanker von der Kanzlei Pluta bestellt.