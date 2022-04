Neu in das Gremium kommen die Managerin Ulrike Handel, 50, als Verantwortliche für das nationale Mediengeschäft mit den Marken »Bild« und »Welt« sowie Niddal Salah-Eldin, 36, für den neuen Bereich »Talent & Culture«. Das teilte der Medienkonzern am Samstagabend in Berlin mit. Handel nimmt ihre Tätigkeit zum 1. Mai auf, Salah-Eldin zum 1. Juli. Sie ist derzeit bei Springer in führender Funktion für die hauseigene Akademie zuständig und war zuvor von 2019 bis 2021 stellvertretende Chefredakteurin der Deutschen Presse-Agentur (dpa).