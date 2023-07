In internen Proben zwischen den Jahren 1971 und Anfang 2000 seien wiederholt kleinere Mengen Asbest nachgewiesen worden, so Reuters. Diese Informationen seien aber nie an Aufsichtsbehörden weitergereicht oder öffentlich gemacht worden. Asbest gilt als krebserregend.

Das Unternehmen wies die Vorwürfe zurück. Der Artikel von Reuters sei »einseitig, falsch und aufrührerisch«, schrieb J&J in einem Statement. Die Geschichte sei eine absurde Verschwörungstheorie; Babypuder sei sicher und frei von Asbest.