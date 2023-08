Die Ukraine wird auf Jahre einen hohen Bedarf an Waffensystemen haben – sofern in Russland nicht ein grundlegender Kurswechsel stattfindet. Um die Verteidigungsfähigkeit des Landes mittelfristig zu stärken hat die Führung in Kiew nun einen Vertrag mit BAE Systems abgeschlossen, dem größten Rüstungskonzern Großbritanniens. Ziel des Abkommens: die gemeinsame Produktion von Waffensystemen.