Die Suche nach höheren Renditen in Zeiten extrem niedriger Zinsen habe den Schattenbankensektor allein in Europa in den vergangenen drei Jahren um mehr als 50 Prozent wachsen lassen, führte Branson aus. »Natürlich bringt diese Entwicklung Risiken mit sich. Es gibt Ansteckungsgefahr aus diesem Sektor«, warnte der Bafin-Chef.

Weil Schattenbanken nicht so stark reguliert sind wie klassische Banken, gehen sie möglicherweise höhere Risiken ein, die zu hohen Verlusten führen können. Die Pleite des milliardenschweren US-Hedgefonds Archegos im März 2021 beispielsweise brockte mehreren Großbanken als dessen Kreditgeber hohe Einbußen ein. »Wir sollten die Gefahren nicht unterschätzen, auch wenn Teile dieses Sektors reguliert sind«, bekräftigte Branson. »Dieser Sektor ist extrem gewachsen, es gibt dort mehr Risiken als in der Vergangenheit.«