Lindner hatte Erwartungen an eine Nachfolgeregelung am Wochenende erneut eine Absage erteilt. »Tankrabatt und 9-Euro-Ticket laufen aus. Es wird keine Anschlussregelung geben können«, sagte er der »Bild am Sonntag«. Grünenfraktionschefin Katharina Dröge schlug daraufhin zur Finanzierung eine Kürzung der Steuerprivilegien für Dienstwagen vor. Am Wochenende hatte die SPD-Bundestagsfraktion zudem eine Sonder-Verkehrsministerkonferenz noch im August gefordert, um ein Nachfolgeangebot zu diskutieren.

Sollte die Finanzierung nicht gelingen, hat Niedersachsen bereits angekündigt, als Nachfolger des 9-Euro-Tickets ein norddeutsches Modell in Betracht zu ziehen. Aus dem Landesverkehrsministerium in Hannover hieß es: »Sollte ein bundesweites Ticket nicht umsetzbar sein, könnten alternativ auch die fünf norddeutschen Bundesländer etwas auf die Beine stellen«.