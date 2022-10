Projekte wie der Neubau der Schnellfahrstrecke Hannover–Bielefeld sind eigentlich dringend notwendig, wenn bis zum Ende des Jahrzehnts die Zahl der Passagiere verdoppelt werden soll. Entgegen dem Koalitionsvertrag der Ampel­koalition werden jedoch immer noch deutlich mehr Summen in den Ausbau der Straßen­infrastruktur gesteckt als in die Bahn. Das müsse sich ändern, so Flege. Er rät dazu, die Einnahmen aus der Lkw-Maut für die Schiene zu verwenden. Das hätten die drei Ampelparteien ursprünglich auch beschlossen, aber immer noch nicht umgesetzt. Die Berechnungen beziehen sich nicht auf die Gelder, die für die Sanierung des maroden Schienennetzes anfallen.