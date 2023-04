In den USA waren im März mehrere kleinere Geldhäuser ins Straucheln geraten. Und in der Schweiz wurde die bereits zuvor kriselnde Credit Suisse per Notverkauf an die UBS aufgefangen. Das sorgte für Unruhe auf den Finanzmärkten und weckte Erinnerungen an den Zusammenbruch der US-Bank Lehman Brothers im Jahr 2008, der als Auslöser der globalen Finanzkrise gilt. (Lesen Sie hier mehr über den Vergleich zwischen damals und heute.)