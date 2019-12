Negativzinsen Nachfrage nach Schließfächern steigt

Bankkunden in manchen Regionen und Ballungsräumen interessieren sich derzeit in besonders großer Zahl für ein Schließfach. Darüber berichten sowohl der Bankenverband BdB als auch der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV). Teilweise gebe es Wartelisten.

Über die genauen Gründe lässt sich zwar nur spekulieren, schließlich kennen nur die Kunden den Inhalt der Schließfächer. Doch der Gedanke scheint plausibel. Denn ab einem bestimmten Kontostand ist der Tresor schlicht billiger.

Offiziell will sich die Deutsche Bundesbank dieser Schlussfolgerung jedoch nicht anschließen. Es sei nicht eindeutig belegbar, dass Verbraucher oder Kreditinstitute in großem Stil Bargeld horten, um den Negativzinsen aus dem Weg zu gehen, sagte Bundesbank-Vorstand Johannes Beermann in Frankfurt. "Die Entwicklung der Kassenbestände der Banken und der Bargeldbestände der Privathaushalte lässt keinen eindeutigen Rückschluss auf die Vermeidung von Negativzinsen zu".

Daten der Deutschen Bundesbank zufolge ist der Bargeldbestand der privaten Haushalte nach Angaben der Bundesregierung deutlich gestiegen - von 101,9 Milliarden Euro im zweiten Quartal 2009 auf 234,8 Milliarden Euro zehn Jahre später.

Auch der Kassenbestand der Kreditinstitute in Deutschland ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Nach Daten der Bundesbank legte er von 17,2 Milliarden Euro Ende 2009 auf 39,3 Milliarden Euro Ende Oktober 2019 zu. Finanzinstitute halten Bargeld vor, um die Kunden mit Münzen und Scheinen zu versorgen. "Ob sich größere Bargeldbestände für eine Bank angesichts von Negativzinsen lohnen, hängt von den anfallenden Lager-, Transport- und Versicherungskosten ab", erläuterte der BdB.