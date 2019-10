Kaum ein Name elektrisiert die internationale Kunstszene derzeit so sehr wie Banksy. Der britische Graffiti-Sprayer gilt als Meister der Street Art, seine Werke bringen bei Auktionen sechsstellige Summen ein. Auch wenn der Künstler im Verborgenen lebt und sich nicht der Öffentlichkeit zeigt, ist er weltbekannt. Das weckt Begehrlichkeiten.

Eine Grußkartenfirma will sich die Markenrechte an seinem Namen sichern, wie Banksy auf Instagram schreibt. Der britische Rundfunk BBC zitiert Banksy mit den Worten: "Die Firma versucht, meinen Namen zu schützen, damit sie ihre gefälschten Banksy-Produkte legal verkaufen können. Ich glaube, sie setzen darauf, dass ich nicht vor Gericht erscheinen werde, um mich zu verteidigen."

Um sich zu wehren, hat sich Banksy nun für einen überraschenden Schritt entschieden, der Fans in aller Welt begeistert: Banksy hat nun seinen eigenen Laden im südlichen Londoner Stadtbezirk Croydon eingerichtet. Der Shop trägt den Namen Gross Domestic Product (Bruttoinlandsprodukt). Man habe ihm empfohlen, eine Palette eigener Merchandise-Artikel anzubieten, weil dies der beste Weg sei, seinen Namen zu schützen, sagte Banksy laut BBC.

Künstlerischer Rechte verteidigt

"Ich eröffne heute einen Shop (auch wenn sich die Türen nicht wirklich öffnen)", schrieb Bansky auf Instagram. In dem sozialen Netzwerk veröffentlichte er ein Statement, in dem es hieß, alle Produkte in dem Laden seien nur online erhältlich. Die Erlöse sollen in den Kauf eines neuen Rettungsboots für Migranten fließen.

In dem Ladenlokal an der Church Street zeigt der Künstler viele seiner berühmt gewordenen Werke. Ein Teppich, der die Frühstücksflocken-Werbefigur "Tony the Tiger" darstellt, ist ebenso zu sehen wie eine durchstochene Union-Jack-Weste, die der britische Rapper Stormzy in diesem Sommer bei seinem Auftritt auf dem Glastonbury-Festival trug. Ausgestellt sind auch Fußmatten aus Rettungswesten, die an den Stränden des Mittelmeeres gefunden wurden, sowie Diskokugeln aus Helmen der Bereitschaftspolizei.

Laut BBC sagte Banksy, er habe seine Position zum Urheberrecht nicht geändert, auch wenn er in diesem besonderen Fall versuche, seine künstlerischen Rechte zu verteidigen. "Ich ermutige weiterhin jeden, meine Kunst zu kopieren, zu leihen, zu stehlen und zu ändern - ob zum Spaß, zur akademischen Forschung oder für Aktionen. Ich will nur nicht, dass sie [die Grußkartenfirma] das Exklusivrecht auf meinen Namen bekommt."

Banksys heimlich verzierte Hauswände erregen weltweit Aufmerksamkeit, die von ihm bearbeiteten Bretter und Leinwände gehören zu den begehrtesten Trophäen des Marktes. Nachdem Mitte September innerhalb von nur zwei Wochen drei Auktionen mit Banksy-Werken stattfanden, ist für den morgigen Donnerstag schon die nächste Versteigerung beim britischen Auktionshaus Sotheby's angekündigt. Dieses Mal wird das Werk "Devolved Parliament" (etwa: Delegiertes Parlament) angeboten. Es zeigt das britische Unterhaus voller Schimpansen - wenige Wochen vor dem offiziellen Brexit-Termin am 31. Oktober ein besonderes Bild.