BASF kämpft mit der schwachen Konjunktur. Niedrigere Preise und eine zurückhaltende Nachfrage belasten das Geschäft ebenfalls. Im dritten Quartal fiel der bereinigte operative Gewinn (Ebit) deshalb im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast ein Viertel auf 1,1 Milliarden Euro, wie der Chemiekonzern mitteilte. Nach Steuern und Anteilen anderer Gesellschafter blieb ein Gewinn von 911 Millionen Euro.

Der Umsatz sank den Angaben zufolge um zwei Prozent auf 15,2 Milliarden Euro. "Besonders der Handelskonflikt zwischen den USA und China belastet unser Geschäft", sagte Vorstandschef Martin Brudermüller. "Hinzu kommen die Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Brexit." Bereits im September sagte er, es sei immer schwieriger vorhersehbar, wie und wann Kunden Aufträge vergeben.

Der Konzern hatte wegen der Krise in der Autoindustrie und des Zollstreits zwischen den USA und China bereits im Sommer seine Jahresprognose zusammengestrichen - und angekündigt, 6000 Stellen zu streichen. Diese Woche wurde bekannt, dass auch der Vorstand verkleinert werden soll. Das Gremium werde ab dem 1. Januar 2020 nicht mehr sieben, sondern sechs Mitglieder haben. Konzernchef Brudermüller forderte die Politik angesichts dieser Lage bereits zu umfangreichen Reformen auf und warnte vor Arbeitslosigkeit durch Klimaschutz.

Konzernumbau geht weiter

Bei Umsatz und Ergebnissen hat BASF im dritten Quartal nun dennoch die Erwartungen der Analysten übertroffen, die mit noch schlechteren Ergebnissen gerechnet hatten. Denn in einzelnen Sparten lief es bei BASF besser. Brudermüller sagte: "In unseren Downstream-Bereichen waren wir trotz schwierigen Marktumfelds erfolgreich und verzeichneten eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahresquartal."

Der BASF-Chef bekräftigte nun die damals gesenkte Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Demnach rechnet Brudermüller weiterhin mit einem Rückgang des bereinigten operativen Gewinns um bis zu 30 Prozent. Beim Umsatz erwartet er einen leichten Rückgang.

Im dritten Quartal setzten BASF vor allem deutlich niedrigere Preise bei den Kunststoffvorprodukten TDI und MDI zu. Belastend wirkten sich zudem geplante Wartungsabstellungen der petrochemischen Großanlagen (Steamcracker) und rückläufige Margen bei Crackprodukten aus. Gut lief es dagegen etwa im Geschäft mit Katalysatoren. Zudem erholte sich das Agrargeschäft dank eines guten Saisonstarts in Südamerika wieder, das in der ersten Jahreshälfte noch unter den Überschwemmungen in den Farmstaaten im Mittleren Westen der USA gelitten hatte.

Die Chemiebranche gilt als wichtiger Konjunkturindikator, da ihre Produkte praktisch in allen großen Industriezweigen benötigt werden. Der Branchenverband VCI senkte wegen der unsicheren wirtschaftlichen Aussichten bereits mehrmals seine Prognose für dieses Jahr. "An den ungünstigen Rahmenbedingungen können wir nichts ändern", sagte Brudermüller. Der seit mehr als einem Jahr amtierende BASF-Chef arbeitet auch deshalb weiter am Konzernumbau:

2018 stärkte Brudermüller vor allem das Agrarchemiegeschäft, indem er für mehrere Milliarden Euro vom Rivalen Bayer Pflanzenschutzmittel und verschiedene Saatgut-Arten erwarb, die dieser im Zuge der Monsanto-Übernahme abgeben musste. Der Umsatz in diesem Bereich soll stark steigen.

Gleichzeitig trennt sich BASF von Geschäftsbereichen. Ihre Öl- und Gastochter Wintershall wurde mit dem Konkurrenten Dea fusioniert. Zudem verkauft BASF sein Pigmentgeschäft für rund eine Milliarde Euro an den japanischen Feinchemiehersteller Dic. Auch von seinem Bauchemiegeschäft will sich BASF trennen.

BASF beschäftigt weltweit mehr als 120.000 Mitarbeiter. Laut Unternehmensangaben entfallen davon bislang rund 50.000 auf die deutschen Standorte des Konzerns. Allein für das Stammwerk in Ludwigshafen - mit etwa zehn Quadratkilometer Fläche das größte zusammenhängende Chemieareal der Welt - gibt BASF die Zahl der Beschäftigten mit 39.000 an.