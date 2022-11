Die Debatte hatte insbesondere im Zusammenhang mit dem geplanten Einstieg des chinesischen Staatskonzerns Cosco beim Hamburger Hafen Fahrt aufgenommen. Trotz Warnungen und scharfer Kritik gab die Bundesregierung grünes Licht für eine Minderheitsbeteiligung von weniger als 25 Prozent an einem Hamburger Terminal. Am Mittwoch wiederum untersagte Berlin die Beteiligung chinesischer Investoren an zwei deutschen Herstellern von Mikrochips.