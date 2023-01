Milliardenschwere Abschreibungen auf seine Beteiligung an dem Öl- und Gaskonzern Wintershall Dea haben BASF im vergangenen Jahr überraschend in die roten Zahlen gedrückt. Unter dem Strich häufte das Dax-Unternehmen vorläufigen Zahlen zufolge einen Verlust von rund 1,4 Milliarden Euro an, wie es am Dienstag nach Börsenschluss mitteilte. 2021 hatte es noch einen Gewinn von 5,523 Milliarden Euro eingefahren.