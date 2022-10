In die Debatte über den zukünftigen Umgang mit China hat sich nun ein prominenter Verfechter engerer Beziehungen zu Wort gemeldet. Während in Politik und Gesellschaft die Skepsis gegenüber der Volksrepublik deutlich wächst, will der Chemieriese BASF im Gegenteil die Verbindungen noch weiter ausbauen – und dort weiter investieren. »Wir kommen in der Summe zum Schluss, dass es vorteilhaft ist, unser Engagement dort auszubauen«, sagte BASF-Chef Martin Brudermüller.