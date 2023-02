Sparprogramm in der Energiepreiskrise BASF will weltweit 2600 Stellen streichen – viele davon in Deutschland

Der Chemiekonzern BASF schließt mehrere Produktionsstätten in Ludwigshafen, darunte eine Anlage für Ammoniak. Das Unternehmen will in großem Stil Stellen abbauen, rund zwei Drittel davon in Deutschland.