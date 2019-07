Bundesforschungsministerin Anja Karliczek will in Münster unweit ihrer westfälischen Heimat Ibbenbüren ein teures Batterieforschungsprojekt mit wohl Hunderten neuen Arbeitsplätzen ansiedeln. Baden-Württemberg und Bayern fühlen sich durch diese Entscheidung der CDU-Politikerin übergangen und wollen nun handeln.

Vor einer gemeinsamen Kabinettssitzung der beiden Bundesländer in Meersburg am Bodensee kündigte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder eine gemeinsame "echte Offensive" für die Batterieforschung an. Standorte sollen unter anderem Ulm, Augsburg und Nördlingen sein. Man werde dafür aber auch vom Bund Unterstützung einfordern, sagte der CSU-Politiker.

Söder verlangte vom Bund vollständige Transparenz darüber, wie die Entscheidung für Münster zustande gekommen sei. "Es geht um eine halbe Milliarde Euro - das ist sehr viel Geld." Denn Münster sei zwar eine großartige Stadt, habe aber keinen Bezug zur Automobilität.

Süddeutsche Zellfertigung für Batterien mit höherer Leistung

In einer Vorlage für die gemeinsame Kabinettssitzung der beiden Südländer ist der "Badischen Zeitung" zufolge von einem "Batterienetzwerk Süddeutschland" die Rede, das die "Etablierung einer Zellfertigung für Batterien mit höherer Leistung und Effizienz" beinhalte. Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) und ihr bayerischer Kollege Hubert Aiwanger (Freie Wähler) wollen laut dem Bericht daran etwa auch die Batteriehersteller Varta in Ellwangen und Leclanché in der Ortenau beteiligen sowie Hochschulen in Augsburg, Ulm und Karlsruhe. In Ulm wird bereits auf dem entsprechenden Gebiet gearbeitet.

Stefan Puchner/dpa Helmholtz-Institut in Ulm: Von Ministerin Karliczek ausgebootet?

Dass Münster und nicht etwa Ulm den Zuschlag für die Forschungsfabrik bekommen hatte, sorgt im Südwesten seit Wochen für heftige Kritik. Ministerin Karliczek hat die Entscheidung verteidigt. Ausschlaggebend seien die Exzellenz der Forschung, der volkswirtschaftliche Nutzen und der gesamte Prozess der Batterieproduktion einschließlich des Recyclings in Münster gewesen.

Karliczek steht wegen der Entscheidung auch deshalb unter Druck, weil sie sich über die Empfehlung einer Expertenkommission über die Standortwahl für die "Forschungsfertigung Batteriezelle" hinweggesetzt haben soll. Dem "Tagesspiegel" zufolge wurde ursprünglich der Standort in Ulm vorgeschlagen - und das Ministerium versuche nun, die anderen Bewerber mit Kompensationszahlungen abzufinden. Das Forschungsministerium wies dem Bericht zufolge jedoch zurück, eine Empfehlung übergangen zu haben, es sei nur ein Entwurf eingegangen.