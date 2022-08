Sprich: In den Regionen, in denen es ausreichend Niederschläge gab, sind die Landwirte meist zufrieden. In Regionen, in denen es seit Wochen nicht geregnet hat, gibt es laut Rukwied erhebliche Einbußen. Als Beispiel nannte er Sachsen-Anhalt, wo die Magdeburger Börde eigentlich eine wichtige Kornkammer sei.