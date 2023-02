Bill Anderson wird neuer Vorstandschef von Bayer. Das teilte der Leverkusener Konzern am Mittwoch mit. Anderson folgt auf Werner Baumann. Dieser werde »Ende Mai 2023 nach 35 Dienstjahren in den Ruhestand gehen«, hieß es in einer Mitteilung. »Bis dahin wird er eng mit Bill Anderson zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen.«