Unkrautvernichter Glyphosat Bayer gewinnt Prozess gegen Mutter von krebskrankem Jungen

Ein Kind in den USA ist schwer an Krebs erkrankt – die Mutter führte dies auf das Unkrautmittel Roundup aus dem Bayer-Konzern zurück und klagte. Doch Geschworene in Kalifornien teilten diese Einschätzung nicht.