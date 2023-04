Im Zuge der #MeToo-Affäre um mutmaßlichen Machtmissbrauch und Vorwürfe sexueller Belästigung bei Springer war eine SMS von Döpfner an Stuckrad-Barre bekannt geworden, in der er den mittlerweile geschassten »Bild«-Chef Julian Reichelt als »letzten und einzigen« Journalisten in Deutschland bezeichnete, der noch mutig »gegen den neuen DDR-Obrigkeitsstaat« aufbegehre. Döpfner, der für die Aussagen heftig kritisiert wurde, verteidigte sie als Ironie.